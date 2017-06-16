البارزاني يؤكد: استفتاء كردستان تمهيد للاستقلال

أكد رئيس إقليم كردستان #العراق #مسعود_البارزاني، في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" الأميركية الخميس أنه "أخبر رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي بأن إجراء #الاستفتاء هو حق شرعي لشعب إقليم #كردستان. وأضاف أنه قال له: "نريد التفاوض حول هذه المسألة معكم وبكل سلام بعد إعلان نتائج الاستفتاء"، مشيراً إلى "أن إجراء الاستفتاء هو لإعلان الاستقلال، وسوف يشارك المواطنون للتعبير عن رأيهم في مسألة الاستقلال، وهم سيقررون ما يريدونه."

وأوضح #البارزاني أن مسألة الاستفتاء أمر يتعلق بمصير شعب #إقليم_كردستان ، ولذلك فإنه أكبر من الأحزاب ومن الخلافات السياسية نفسها، وأكد أن الأكثرية في إقليم كردستان تؤيد إجراء الاستفتاء .

كما أشار إلى أن السلطة حاولت في السابق أن تجري عملية الاستفتاء إلا أن الوقت لم يكن مناسباً بعد، لكنه أردف أن تأجيل هذه العملية أكثر لن يكون في مصلحة الشعب الكردستاني، وستكون له نتائج سلبية تؤثر على مصير الشعب.

أما بالنسبة لاختيار هذا التوقيت بالذات لإجراء الاستفتاء مع وجود المشاكل الداخلية في إقليم كردستان، فقال البارزاني: "لا نستطيع أن ننتظر حل جميع المشاكل في الإقليم فهذا الأمر لن يحدث، وقد نفذت الكثير من الدول هذه الخطوة بالرغم من وجود مشاكل داخلية فيها، لذلك لا يمكن أن نؤجل الأمر بسبب هذه المشاكل، فمسألة الاستفتاء أكبر بكثير من هذه المشاكل"، مضيفاً "سيتم حل هذه المشاكل بعد إجراء الاستفتاء لإعلان استقلال إقليم كردستان".

