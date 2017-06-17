العراق.. طرد داعش من معبر الوليد الحدودي مع سوريا

أعلن الجيش العراقي، السبت، استعادة #معبر_الوليد الحدودي مع #سوريا في الساعات الأولى من انطلاق عملية عسكرية عراقية غرب محافظة #الأنبار.

وأفاد بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي أن الجيش العراقي ومقاتلين سنة طردوا داعش من منفذ الوليد على الحدود مع سوريا، وتمكنوا من إمساك وتحرير الشريط الحدودي المتبقي بين الحدود السورية العراقية الأردنية.

وكانت قوات الحدود انطلقت، بحسب البيان، في عملية واسعة باسم " #الفجر_الجديد " لتحرير مناطق الشريط الحدودي في المنطقة الغربية، ومن 3 محاور بمشاركة قوات الحدود والحشد العشائري وإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي.

يذكر أن منفذ الوليد قريب من #التنف وهو معبر حدودي بين #سوريا والعراق، حيث ساعدت قوات أميركية مقاتلين من المعارضة السورية في محاولة استعادة السيطرة على المنطقة من مقاتلي داعش الفارين. وتتمركز قوات أميركية في #قاعدة_التنف منذ العام الماضي.