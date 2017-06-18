الجيش العراقي: الأيام المقبلة كفيلة بإنهاء صفحة الإرهاب

أكد رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، أثناء زيارته لقطعات #الجيش_العراقي في الجانب الأيمن لمدينة #الموصل، أن تقدم القطعات بشكل كبير يدل على الانهيار الكبير لتنظيم #داعش وتنفيذ الخطط العسكرية، وفق ما هو مخطط لها، وأن الأيام المقبلة كفيلة بإنهاء صفحة #الإرهاب من الموصل بشكل كامل، بعد أن تنهي القوات الأمنية تحرير آخر الأحياء فيها.

فيما بيّن قائد طيران الجيش أن طلعات تشكيلات طيران الجيش العراقي بلغت أكثر من 6450 طلعة، وتم تدمير مئات العجلات، وتم تقديم الدعم للقطعات في القيروان والبعاج وصولاً للحدود العراقية – السورية، وتم القضاء على جيوب الإرهاب وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

من جانبه أشار قائد القوات البرية إلى أن زيارة رئيس أركان الجيش إلى قواطع العمليات العسكرية، هي لتفقد القطعات والتأكيد على ضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، وفك قيود أسرهم من قبل الدواعش، الذين اتخذوهم دروعاً.