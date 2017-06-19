إجلاء أكثر من 500 مدني من البلدة القديمة في الموصل

أجلت #القوات_العراقية أكثر من 500 مدني من أهالي البلدة القديمة في #الموصل، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف محاصرين وباتوا عرضة للخطر في حال محاولتهم الخروج من منازلهم بسبب شدة المعارك التي تدور حالياً، وفقاً لمصادر في الجيش العراقي.

كما تواصل القوات العراقية تضييق الخناق على آخر الأحياء الخاضعة لتنظيم #داعش بالمدينة القديمة غرب الموصل، ملقية منشورات فيها توصيات للمواطنين ودعوات للمتطرفين بالاستسلام.

من جهة أخرى، شن عناصر "داعش" هجوماً على مواقع لميليشيات #الحشد_الشعبي قرب الحدود العراقية السورية غرب مدينة الموصل، حيث استمر الهجوم نحو ساعتين واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والصواريخ.