الاتحاد الأوروبي يناقش إرسال فريق أمني إلى العراق

بدأ وزراء خارجية #الاتحاد_الأوروبي نقاش مرحلة ما بعد #الموصل، حيث تشهد لوكسمبورج جلسات لدراسة إرسال فريق تابع إلى #العراق لتقديم المشورة والمساعدة الأمنية بما في ذلك احتمالية أن يعمل هذا الفريق على تدريب مسؤولي الأمن العراقيين.

وأشارت تسريبات ديبلوماسية إلى أن المشروع المطروح يُعد رداً على طلب من الحكومة العراقية للمساعدة في هذا المجال، مؤكدة أن الخطط لا تزال في مرحلة مبكرة.

وقد تبدو هذه الخطوة متواضعة لكن مراقبين يرون فيها تغيراً كبيراً لا سيما في مواقف كل من فرنسا وألمانيا اللتين في حال وافقتا على إرسال فريق أمني للعراق سيعني ذلك نهاية لنفورهما من مشاركة الاتحاد الأوروبي في حروب الشرق الأوسط منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 والذي عارضته برلين وباريس آنذاك.

من جهتها، تدعم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، هذا المشروع بشكل كبير حيث تسعى لأن يكون للاتحاد دور عسكري أكبر يضاهي نفوذه الاقتصادي.

وسواء نجح الاتحاد بزيادة مشاركته العسكرية في العراق أم لا سيبقى الأمر منوطاً بسير المعارك ضد التنظيم كما بوضع العراق السياسي والعسكري وما سيكون عليه في مرحلة ما بعد #داعش، وسط تخوف من الميليشيات التي تأسست خلال السنوات الخمسة الماضية بدعم إيراني مباشر وأصبحت تنافس الجيش العراقي ذاته.