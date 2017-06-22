العبادي: إعلان تحرير الموصل خلال أيام قليلة

نقلت قناة "السومرية" التلفزيونية عن رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي قوله، اليوم الخميس، إن إعلان "تحرير" مدينة الموصل من تنظيم #داعش سيكون خلال أيام.

ونقلت "السومرية" عن العبادي قوله للصحافيين "سيتم الإعلان عن تحرير مدينة الموصل بشكل كامل خلال أيام قليلة".

وكان العبادي قال الأربعاء إن تنظيم #داعش اعترف بهزيمته بتفجيره مسجد #النوري التاريخي بمدينة #الموصل. وكتب العبادي على "تويتر": "تفجير داعش لمنارة #الحدباء وجامع النوري إعلان رسمي لهزيمتهم".

وأعلن بيان للجيش العراقي أن تنظيم داعش فجر مسجد النوري الكبير ومنارته الحدباء في الموصل، الأربعاء، مع اقتراب القوات العراقية الساعية لطرد التنظيم من المدينة من موقع المسجد.