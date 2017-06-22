عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم العراق

العبادي: تفجير داعش جامع النوري إعلان هزيمة

المصدر: بغداد - رويترز
المنارة التاريخية قبل تفجيرها على أيدي داعش
رابط مختصر

قال رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي الأربعاء إن تنظيم #داعش اعترف بهزيمته بتفجيره مسجد #النوري التاريخي بمدينة #الموصل .

وكتب العبادي على "تويتر": "تفجير داعش لمنارة #الحدباء وجامع النوري إعلان رسمي لهزيمتهم".

وذكر بيان للجيش العراقي في وقت سابق أن تنظيم داعش فجر مسجد النوري الكبير ومنارته الحدباء في الموصل الأربعاء مع اقتراب القوات العراقية الساعية لطرد التنظيم من المدينة من موقع المسجد.

وكان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي أعلن من منبر المسجد ما يسمى "الخلافة" في مناطق شاسعة بالعراق و #سوريا قبل ثلاثة أعوام.

كلمات دالّة

#حيدر العبادي, #النوري, #الموصل, #الحدباء, #سوريا, #داعش

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر