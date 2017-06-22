العبادي: تفجير داعش جامع النوري إعلان هزيمة

قال رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي الأربعاء إن تنظيم #داعش اعترف بهزيمته بتفجيره مسجد #النوري التاريخي بمدينة #الموصل .



وكتب العبادي على "تويتر": "تفجير داعش لمنارة #الحدباء وجامع النوري إعلان رسمي لهزيمتهم".



وذكر بيان للجيش العراقي في وقت سابق أن تنظيم داعش فجر مسجد النوري الكبير ومنارته الحدباء في الموصل الأربعاء مع اقتراب القوات العراقية الساعية لطرد التنظيم من المدينة من موقع المسجد.



وكان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي أعلن من منبر المسجد ما يسمى "الخلافة" في مناطق شاسعة بالعراق و #سوريا قبل ثلاثة أعوام.