معركة الموصل.. داعش محاصر ولا فرصة للهرب والنجاة

أعلن قائد الشرطة الاتحادية عن تصفية عدد من عناصر تنظيم #داعش في المدينة القديمة من #الموصل.

وقال الفريق رائد شاكر جودت في بيان، إن وحدات الشرطة تحاصر الجماعات الإرهابية في المدينة القديمة، وإنه "لا فرصة للهرب والنجاة".

كما أشار جودت إلى أن عمليات الأربعاء أسفرت عن قتل 43 متطرفاً، بينهم 3 من خبراء التفخيخ، إضافة إلى تدمير 5 سيارات ملغمة، وتفكيك عبوات ناسفة ومنازل ملغمة، والسيطرة على مستودع للذخيرة.

من جهة أخرى، نفى التحالف الدولي تنفيذ ضربات في المنطقة التي يوجد بها المسجد التاريخي في الموصل.

ويأتي هذا النفي في أعقاب اتهام "داعش" الطائرات الأميركية بتدمير مسجد النوري الذي يعود للقرون الوسطى ومنارته الحدباء الشهيرة في المدينة.

ونفى المتحدث باسم التحالف تنفيذ ضربات في تلك المنطقة، ووصف استهداف المسجد بالجريمة ضد شعب الموصل والعراق.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن التنظيم اعترف بهزيمته بتفجيره مسجد النوري التاريخي بمدينة الموصل.

وذكرت قيادة عمليات نينوى أن "داعش" فجر جامع النوري ومأذنته الحدباء التاريخية، خلال تقدم قوات مكافحة الاٍرهاب في عمق المدينة القديمة ووصولهم لمسافة 50 متراً من الجامع.