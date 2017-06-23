التحالف الدولي: لا دليل ملموساً على مقتل البغدادي

قال المتحدث باسم #التحالف_الدولي ضد #داعش، اليوم الجمعة، إنه ليس لديه أي دليل ملموس على أن زعيم داعش #أبو_بكر_البغدادي حي أو ميت.

وأضاف الكولونيل ريان ديلون أنه إذا كان البغدادي حياً، فإن التحالف غير قادر على التأثير في الأحداث في ساحة المعارك.

وقال في بيان صحافي في وزارة الدفاع "البنتاغون": "ما نعلمه بالتأكيد أنه إذا كان (البغدادي) على قيد الحياة فنحن نتوقع ألا يكون قادراً على التأثير فيما يدور حالياً في #الرقة أو #الموصل أو في تنظيم داعش بوجه عام مع استمرارهم في خسارة خلافتهم الفعلية".

وأضاف "ومع ذلك فليس لدينا أي دليل ملموس على ما إذا كان حياً أو ميتاً".

وكانت وكالة "إنترفاكس" الروسية، أفادت نقلاً عن مشرع روسي أن احتمال مقتل زعيم #داعش أبوبكر البغدادي يكاد يكون 100%.

ونسبت الوكالة إلى أوزيروف قوله "أعتقد أن هذه المعلومات تقترب من نسبة 100 في المئة"، وأضاف "كون داعش لم يعرض بعد صوراً له في أي مكان يعزز ثقتنا في أن البغدادي قتل".

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت سابقاً أنها على يقين بدرجة عالية من أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي قد قتل.