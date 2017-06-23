العبادي: إعادة إعمار ما دمره داعش ستكلف 100 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، الخميس، أن #العراق بحاجة إلى 100 مليار دولار لإعادة إعمار المدن والمحافظات التى سيطر عليها تنظيم #داعش، الذي دمر البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد العبادي أن على دول المنطقة التعاون في سبيل محاربة #الإرهاب والقضاء عليه بشكل كامل، مضيفاً أن بلاده ستلعب دوراً رئيسياً في التوافق الجديد بين دول المنطقة لخلق الاستقرار.

ونقلت قناة "السومرية" التلفزيونية عن رئيس الوزراء قوله، الخميس، إن إعلان تحرير مدينة الموصل من "داعش" سيكون خلال أيام.

وكان العبادي قد قال، الأربعاء، إن التنظيم اعترف بهزيمته بتفجيره مسجد #النوري التاريخي في #الموصل.