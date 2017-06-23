قاض أميركي يوقف ترحيل أكثر من 100 عراقي

ذكرت وثائق قضائية، الخميس، أن قاضياً بالمحكمة الجزائية الأميركية في #ميشيغان أوقف بصورة مؤقتة ترحيل أكثر من 100 عراقي، لحين التوصل إلى قرار بشأن من تحق له الولاية القضائية على هذه القضية.

وجاء في الوثائق أن القاضي، مارك غولدسميث، أصدر أمراً يوقف ترحيل العراقيين المدانين بجرائم مختلفة، بعدما قالوا إنهم قد يواجهون الاضطهاد أو التعذيب في #العراق "بسبب انتمائهم لأقليات دينية".



وتحاجج #الحكومة_الأميركية بأن القانون الأميركي ينص على أن المحكمة الجزائية ليس لها اختصاص قضائي على القضية، التي يجب أن تنظرها محاكم الاستئناف فقط.