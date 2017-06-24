خطوة أميركية جديدة تجاه أطفال العراق

يعتزم وزير الخارجية الأميركي #ريكس_تيلرسون استبعاد #العراق وميانمار عن قائمة #البلدان الأسوأ لجهة استخدامها للأطفال في #الصراعات.

وتأتي خطوة تيلرسون، بحسب مسؤولين، استجابة لضغوط من #البنتاغون الذي يسعى لمساعدة حلفاء #واشنطن في الحرب ضد #الإرهاب، حيث تواجه الدول المدرجة على اللائحة قيوداً في الحصول على السلاح وبرامج التدريب الأميركية.

فيما أكد #سياسيون أن خطوة تيلرسون قد تعرض الإدارة لاتهامات بإعطاء الأولوية للمصالح الأمنية والدبلوماسية على حساب #حقوق_الإنسان. في الوقت الذي حذرت فيه منظمات حقوقية من بينها هيومن رايتس من أن هذا الإجراء يمثل خيانة للأطفال ولحقوقهم.

وأوضح مسؤولون أميركيون أنه ومع سعي تيلرسون لإعلان هذه الخطوة الثلاثاء القادم فقد رفض في الوقت ذاته توصية بإدراج #أفغانستان على #القائمة.