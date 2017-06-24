الموصل.. القوات العراقية تفتح ممراً لمئات المدنيين

فتحت قوات عراقية طرقا لخروج مئات المدنيين لتمكنهم من الفرار من المدينة القديمة في #الموصل، اليوم السبت، فيما تقاتل لاستعادة الحي التاريخي من يد متطرفي تنظيم #داعش الذين يقاومون في مواجهة أخيرة دفاعا عن معقلهم الرئيسي الأخير في العراق.

وتوجه قوات عراقية دربتها الولايات المتحدة على حرب المدن هجومها إلى شارعين متقاطعين في قلب المدينة القديمة بهدف عزل المتطرفين في أربعة جيوب.

وعبرت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن قلقها من ارتفاع عدد القتلى المدنيين في المدينة القديمة المكتظة بالسكان، وقالت إن ما يصل إلى 12 مدنيا قتلوا، فيما أصيب المئات أمس الجمعة.

وقالت ليز جراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في #العراق في بيان "القتال شرس جدا في المدينة القديمة، والمدنيون يتعرضون لخطر شديد ويصعب تخيله. هناك تقارير عن أن آلافا وربما عشرات الآلاف من الناس محتجزون كدروع بشرية" لدى داعش.

وتابعت قائلة "مئات المدنيين من بينهم أطفال يتعرضون لإطلاق النار".

وتتطلع السلطات العراقية إلى إعلان النصر على داعش في المدينة الواقعة في شمال البلاد في عطلة #عيد_الفطر.