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وفاة صحافية فرنسية ثانية إثرة إصابتها بانفجار في الموصل

المصدر: دبي - العربية.نت
عناصر من داعش في العراق
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قالت قنوات تلفزيونية فرنسية في بيان، السبت، إن مراسلتها فيرونيك روبير توفيت في #باريس بعد إصابتها في #انفجار_بالموصل الأسبوع الماضي.

وكان لغم انفجر ما أسفر عن مقتل الصحافي العراقي بختيار حداد والصحافي الفرنسي ستيفان فيلينوف، في حين أصيب مراسل آخر حر بجروح طفيفة.

وخضعت روبير لجراحة في #العراق قبل نقلها الجمعة إلى مستشفى بيرسي قرب باريس.

ويقاتل إرهابيو تنظيم داعش عن معقلهم المتبقي في #المدينة_القديمة بالموصل ويتحركون خلسة في الأزقة الضيقة، بينما تتقدم #القوات_العراقية المدعومة من #الولايات_المتحدة صوبهم ببطء.

كلمات دالّة

#باريس, #انفجار بالموصل, #العراق, #المدينة القديمة, #القوات العراقية, #الولايات المتحدة

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