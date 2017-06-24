3 قتلى على الأقل بهجمات انتحارية في شرق الموصل

قتل 3 أشخاص على الأقل بينهم شرطي، ليل الجمعة، بعدما هاجم انتحاريون منطقة تجارية في شرق الموصل الذي استعادته القوات العراقية من تنظيم #داعش قبل أشهر، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية، السبت.

ووقع الهجوم في حي المثنى حين كان السكان يتسوقون قبل عيد الفطر.

وقال ضابط كبير في الشرطة لفرانس برس، إن "الانتحاري الأول فجر نفسه حين أوقفه شرطي قتل على الفور".

وأوضح الضابط ومسعف في مستشفى الخنساء، أن انتحاريا ثانيا تمكن من دخول ممر للتسوق وفجر نفسه بين المدنيين، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة تسعة آخرين.

وأضافت المصادر أن انتحاريا ثالثا قتل على يد الشرطة قبل أن يتمكن من تفجير حزامه الناسف.

وهذا الهجوم ليس الأول، بل يأتي ضمن سلسلة هجمات دامية منذ استعادة #القوات_العراقية الجزء الشرقي من #الموصل في كانون الثاني/يناير، في إطار هجوم كبير لطرد تنظيم داعش من ثاني أكبر مدن البلاد.

وحذر السكان في المناطق التي سيطرت عليها القوات الأمنية من أن الخلايا النائمة لتنظيم داعش تشكل تهديدا، وأن عمليات التدقيق السطحية سمحت للعديد من مؤيدي داعش بالعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية من دون مواجهة القضاء.