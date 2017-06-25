إجراءات أمنية مشددة في بغداد طيلة أيام عيد الفطر

أعلنت القيادة العليا للجيش العراقي عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في #العاصمة_العراقية بغداد طيلة أيام #عيد_الفطر.

وأشارت في بيان لها السبت، إلى أن هذه العملية تكمن في انتشار قوات جهاز مكافحة الإرهاب في مناطق بغداد لتعزيز الإجراءات الأمنية وتأمين الحماية للمدنيين خلال أيام العيد.

ومن بين التدابير، منع دخول أي مركبة إلى #بغداد إذا لم يكن مالكها الرسمي هو من يقودها إضافة إلى منع دخول شاحنات محمّلة إلى العاصمة خلال هذه الفترة.

على صعيد منفصل، هنأ رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي العراقيين بمناسبة حلول عيد الفطر، فيما أشار إلى أن مرحلة ما بعد "الإرهاب" ستكون منطلقاً لحياة جديدة مليئة بتطلعات العراقيين في بلد "آمن وكريم" وفق تعبيره.

وتمنى العبادي في بيان اتحاد العراقيين ضد أعدائهم والاستعداد لمرحلة ما بعد الإرهاب التي ستكون منطلقا لحياة جديدة.