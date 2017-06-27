العبادي يؤكد مجدداً: إعلان النصر في الموصل قريب

جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القول إن إعلان النصر بات قريبا جدا على تنظيم داعش في مدينة الموصل.

وأشار العبادي إلى أن "الدواعش يحاولون إلحاق دمار كبير وارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين في آخر بقعة محاصرين فيها بالموصل".

من جانبه قال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل جوزيف سكروكا، إن هناك توازنا دقيقا بمعركة استعادة ما تبقى من مدينة الموصل.

وأوضح سكروكا في تصريح لـ"سي ان ان" الأميركية أن عددا قليلا من مقاتلي داعش يمكنهم الصمود لبعض الوقت، وأن هناك نحو مئتي مقاتل لا يزالون غرب الموصل وأن القتال لا يزال صعبا غرب المدينة.

وشدد الناطق باسم التحالف الدولي على ضرورة أن تكون القوات العراقية والتحالف سريعين بما فيه الكفاية لإنقاذ الأهالي من المجاعة.

هذا.. واستعادت #القوات_العراقية السيطرة على ثلثي المدينة القديمة في غرب #الموصل، بعد أسبوع من بدء هجوم ضد مواقع تنظيم داعش في المدينة.

وقال المقدم سلام العبيدي القائد في قوات مكافحة الإرهاب العراقية إنه "تم تحرير 65 إلى 70 في المئة من المدينة القديمة، ما زال هناك أقل من كيلومتر مربع للتحرير".



