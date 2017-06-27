القوات العراقية تتقدم صوب ضفة النهر في الموصل القديمة

أعلنت القوات المسلحة العراقية انتزاع السيطرة على حي المشاهدة بالموصل القديمة من داعش.

وتقدمت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، نحو ضفة النهر بمدينة #الموصل القديمة الهدف الرئيسي لها في حملتها المستمرة منذ ثمانية أشهر لاستعادة المدينة التي أعلنها تنظيم #داعش عاصمة له، فيما قال رئيس الوزراء العراقي إنه يتوقع الانتصار قريبا جدا.

وتقاتل القوات العراقية نحو 350 مسلحاً منتشرين وسط المدنيين في المدينة القديمة. وقالت القوات إن الشرطة الاتحادية طردت عناصر تنظيم داعش من #جامع_الزيواني ولم تتبق سوى أيام قليلة للقضاء تماما على المسلحين بالمدينة القديمة.

وقال رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، عبر موقعه مساء أمس الاثنين "الوقت قريب جدا لإعلان النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية".

وأبلغ اللواء عبدالوهاب الساعدي من قوات مكافحة الإرهاب مراسل #رويترز بالقرب من خط القتال في قلب المدينة القديمة أن العملية مستمرة لتحرير باقي أجزاء المدينة القديمة.

وقال الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية للتلفزيون الحكومي العراقي إن القوات العراقية أمامها نحو 600 متر فقط للوصول إلى شارع الكورنيش المحاذي للضفة الغربية لنهر دجلة.

وأضاف جودت أن قواته ستصل إلى شارع الكورنيش في غضون أيام قليلة وستحسم المعركة. وأضاف أن الشرطة الاتحادية طردت المسلحين من جامع الزيواني في جنوب غربي المدينة القديمة.