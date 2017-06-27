معركة الموصل.. آلاف المدنيين محاصرون في "المربع الأخير"

أكد مراسل الحدث أن آلاف العائلات ما تزال محاصرة في المدينة القديمة غرب #الموصل رغم تقدم القوات المشتركة.

وأوضح أن هذه العائلات لم تتمكن من النزوح بسبب المعارك الضارية بين القوات العراقية وتنظيم #داعش من جهة، وبسبب عدم استعادة تلك المناطق بشكل منتظم من جهة أخرى.

من جانبه، أعلن ضابط في الجيش العراقي نزوح أكثر من 400 مدني من أحياء المنطقة القديمة خلال 24 ساعة، فيما تستمر المعارك الشرسة في آخر جيوب ومعاقل التنظيم في الموصل.

وكان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، قد جدد القول، في وقت سابق، إن إعلان النصر بات قريبا جداً على "داعش" في الموصل.

وأشار العبادي إلى أن التنظيم يحاول إلحاق دمار كبير وارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين في آخر بقعة محاصر فيها بالمدينة.