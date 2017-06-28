العراق يسجل أعلى حرارة في العالم اليوم بـ51 درجة مئوية

تشهد مناطق العراق ارتفاعاً كبيراً في دراجات #الحرارة العظمى، لتصل ذروتها اليوم الأربعاء إلى 49 درجة مئوية، وهي الأعلى منذ 30 سنة، حسب تقرير للأرصاد الجوية العراقية.

وذكر التقرير أن المناطق الوسطى والشمالية في #العراق تتراوح درجات الحرارة فيها بين 41 و49 درجة مئوية، بينما تتجاوز الحرارة في المناطق الجنوبية نصف درجة الغليان لتبلغ 51 درجة مئوية، ليكون الطقس صحواً حاراً في كافة مدن العراق.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه محطة "بلاسيرفيلي" الأميركية أن قضاء #خانقين في محافظة #ديالى (57 كلم شمال بغداد)، احتل المرتبة الأولى بأعلى درجة حرارة (51 درجة مئوية) سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في العالم، فيما حلت خمس مدن عراقية أخرى في جدول الحرارة الأعلى بالعالم.

وسجل قضاء #بدرة في محافظة واسط 50 درجة مئوية، في حين وصلت الحرارة في مدينة العمارة جنوب العراق إلى 49.6 درجة.