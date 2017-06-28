طرد داعش من منطقتي "الحضرة والأحمدية" في الموصل القديمة

تتقدم #القوات_العراقية باتجاه آخر النقاط، التي يتمركز فيها تنظيم #داعش بالمدينة القديمة في #الموصل.

وأوضحت خلية الإعلام الحربي أن قواتها استعادت 50% من مساحة المدينة القديمة، حيث سيطر الجيش العراقي على منطقتي "حضرة السادة" و"الأحمدية" في الموصل القديمة.

كما أشار جنود إلى أن القتال سيكون أكثر شراسة بسبب ضيق الأحياء، موضحين أنهم يستخدمون بعض الأسلحة الخفيفة بدلاً من الدبابات والهامفيز، وذلك لحماية الناس.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد قال، في وقت سابق، إن إعلان النصر على "داعش" في مدينة الموصل بات قريباً جداً، لافتاً إلى أن التنظيم يحاول إلحاق دمار كبير وارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين في آخر المناطق المحاصر فيها بالموصل.

وأفادت مصادر إعلامية مختلفة أن إعلان العبادي النصر في الموصل قد يكون خلال ساعات فقط.