تطويق السرجخانة والميدان آخر جيوب داعش بالموصل القديمة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة تضييق الخناق على ما تبقى من متطرفي #داعش داخل مدينة #الموصل_القديمة وسيطرة قواتها على أغلب الشوارع والأزقة المحيطة بمنطقتي السرجخانة والميدان تمهيداً لاقتحامهما.

ومهدت طائرات الجيش للمعركة المنتظرة بضربات جوية دمرت تجمعات التنظيم وخطوط دفاعاته، كما قتلت متطرفين كانوا ينقلون أسلحة بواسطة دراجات نارية.

من جانبها أوضحت العمليات المشتركة أن المتطرفين لا يزالون يسيطرون على نصف مساحة المدينة القديمة، لكنهم يتمركزون في منطقتي #السرجخانة والميدان. أما بقية الشوارع والأزقة فيريد التنظيم من خلالها تمويه القوات وعرقلة تقدمها.

وأشار قادة ميدانيون إلى استعادة مناطق حضرة السادة والأحمدية وتقليص المساحة التي يتحصن بداخلها داعش.

بينما قادة مكافحة الإرهاب يقولون إنهم نسقوا مع الشرطة الاتحادية والجيش لهجوم وشيك على المدينة القديمة حال صدور الأوامر، وإن نزوح المدنيين من هناك مستمر بشكل كبير بعد قتل القوات الخاصة معظم قناصة داعش.