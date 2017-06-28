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نائب كردي: إيران تقطع مياه نهر الزاب عن العراق كلياً

المصدر: دبي - قناة الحدث
نهر الزاب "أرشيفية"
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انتقد أمين بكر، النائب عن #كتلة_التغيير_الكردستانية بالعراق، ما سمّاه الصمت الحكومي على قطع #إيران مياه نهر الزاب الصغير عن العراق كلياً منذ 4 أيام، محذراً من جفاف النهر خلال أيام قليلة إذا لم تتدخل #بغداد.

وأشار في حديث لـ"شفق نيوز" إلى أن الحكومة الإيرانية تعمل منذ سنوات على إنشاء سدین كبیرین علی هذا النهر و #الحكومة_العراقیة لم تتخذ أي إجراء إلى أصبح الخطر حقیقياً.

وأكد بكر أن هذا الأمر يعتبر انتهاكاً صارخاً لحق بكمية #العراق المائية من دون مراعاة للقوانین الدولیة المتعلقة بالمياه العابرة للحدود.

كلمات دالّة

#كتلة التغيير الكردستانية, #إيران, #بغداد, #الحكومة العراقیة, #العراق

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