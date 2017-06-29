العبادي يوجه بحسم معركة الموصل

وجه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قادته العسكريين، مساء الأربعاء، لحسم #معركة_الموصل.

واطلع العبادي على آخر المستجدات العسكرية الخاصة بتحرير الجانب الأيمن للموصل، خلال زيارة أجراها لمقر قيادة العمليات المشتركة مساء الأربعاء.

وجاءت توجيهات العبادي قبل يوم من التاريخ الذي ألقى فيه زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، خطابه في جامع النوري بالموصل (29 يونيو)، وأعلن خلافته المزعومة.

وذكر بيان لمكتب العبادي أن الاخير ناقش آخر المستجدات الخاصة بمعركة الموصل خلال اجتماع عقد مع كبار القيادات العسكرية والأمنية لعمليات #قادمون_يا_نينوى، وتمت مناقشة خطط المعركة، وإصدار التوجيهات للقوات الأمنية وقياداتها بحسمها.

وقال البيان إن #العبادي أكد أن "تضحيات #القوات_العراقية كان لها الدور الكبير في تحقيق النصر، وأننا عازمون على تحرير كامل الأراضي العراقية التي احتلها الإرهاب".

وكان خلاف بين القيادة العراقية والتحالف الدولي نشب حول موعد حسم معركة الموصل، حيث يريد العراقيون إعلان النصر بعد استعادة منطقتي السرجخانة والميدان، بينما يطالب التحالف بالتريث إلى ما بعد تأمين المنطقة القديمة بالكامل من المتطرفين.