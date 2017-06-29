الموصل.. الجيش العراقي يعلن السيطرة على جامع النوري

أعلن الجيش العراقي، اليوم الخميس، سيطرته على #جامع_النوري الكبير في مدينة الموصل القديمة. وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم الجيش العراقي للتلفزيون الرسمي، "سقطت دولة خرافتهم".

فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الخميس، انتهاء كيان #داعش بالسيطرة على جامع النوري في #الموصل. وقال العبادي في بيان "سنلاحق التنظيم المتطرف حتى آخر داعشي في العراق".

ونقلت خلية الإعلام الحربي عن الفريق الركن عبدالأمير رشيد يار الله قائد عمليات قادمون يا نينوى، قوله إن: "قوات جهاز مكافحة الإرهاب تسيطر على جامع النوري و #الحدباء و #السرجخانة ومازالت القطعات مستمرة بالتقدم".

إلى ذلك، أكد جهاز مكافحة الإرهاب أنه تم إجلاء العدد الأكبر من العائلات في الموصل القديمة، وأن القوات العراقية لا تزال تتقدم بحذر حتى اللحظة في المدينة القديمة.

من جهته أعلن الفريق جودت أن فرقة الرد السريع في الشرطة الاتحادية قتلت الخميس 45 داعشياً، وعثرت على على شبكة أنفاق داخل المجمع الطبي، ودمرت 6 عجلات مفخخة في #حي_الشفاء غرب الموصل.

وكانت الشرطة الاتحادية التي تقاتل #داعش في المدينة القديمة غرب الموصل، توقعت أن تحتاج المعركة إلى مزيد من الوقت لاستعادة المدينة القديمة من المتطرفين. وذكر الفريق رائد جودت قائد الشرطة الاتحادية الأربعاء أن قواته اقتربت 200 متر من معاقل داعش في محلة السرجخانه التي تعتبر من الحارات المهمة، التي يسيطر عليها داعش في #المدينة_القديمة.

وأتى هذا الإعلان بعد ساعات على توجيه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قادته العسكريين، مساء الأربعاء، لحسم #معركة_الموصل، كما تزامنت تلك السيطرة مع التاريخ الذي ألقى فيه زعيم تنظيم داعش، أبوبكر #البغدادي، خطابه في جامع النوري في 29 يونيو 2014، معلناً خلافته المزعومة.

وتحمل السيطرة على الجامع في طياتها نصرا رمزيا بالنسبة للقوات العراقية التي تقاتل منذ أكثر من ثمانية أشهر لاستعادة مدينة الموصل التي كانت المعقل الرئيسي للتنظيم في العراق.

وكان داعش أقدم على تفجير الجامع ومنارته #الحدباء الأثرية في 21 يونيو، بعد تقدم القوات العراقية في المدينة القديمة. ويعود تاريخ مسجد النوري العتيق في الموصل، إلى نور الدين زنكي، الذي حارب "الصليبيين" في القرن الثاني عشر، وقد شيد في عامي 1172 و1173 بعد وفاة زنكي بوقت قصير.