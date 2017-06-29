شاهد حجم الدمار الذي لحق بجامع النوري في الموصل

أظهرت لقطات جوية مشهداً عاماً للدمار الذي ألحقه تنظيم #داعش الإرهابي بـ #جامع_النوري في #الموصل.

وأظهرت الصور التي التقطتها طائرة بدون طيار لمنطقة جامع النوري ومنارته #الحدباء بعد تفجيرهما من قبل مسلحي التنظيم يوم الأربعاء الماضي 21 يونيو، حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة.

وكان الجيش العراقي أعلن الأسبوع الماضي أن داعش فجر مسجد النوري الكبير ومنارته مع اقتراب القوات العراقية الساعية لطرد التنظيم من الموصل من موقع المسجد.

وكان زعيم التنظيم أبوبكر #البغدادي أعلن من منبر هذا المسجد ما يسمى بـ "الخلافة" في مناطق شاسعة بالعراق و #سوريا قبل ثلاثة أعوام.

يذكر أن #منارة_الحدباء تعتبر أقدم مئذنة في المنطقة ويعود تاريخها إلى 9 قرون مضت.

ويعود تاريخ مسجد النوري العتيق في الموصل، إلى نور الدين زنكي، الذي حارب "الصليبيين" في القرن الثاني عشر، وقد شيد في عامي 1172 و1173 بعد وفاة زنكي بوقت قصير.

وعندما زاره الرحالة الشهير ابن بطوطة بعد قرنين من الزمان، كان قد بدأ انعطاف المنارة ولهذا السبب أطلق عليها اسم #الحدباء. وشيد المسجد بأشكال هندسية معقدة في تصميمات وجدت أيضا في إيران ووسط آسيا.

وقال نبيل نور الدين، وهو باحث في الآثار والتاريخ متخصص في الموصل ومنطقة نينوى إن المنارة لم تشهد أعمال تجديد منذ عام 1970 مما جعلها في خطر من التفجيرات، حتى إن لم يتم استهدافها بشكل مباشر قبل تفجيرها عمدا.