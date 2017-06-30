العراق: النصر النهائي على داعش سيعلن خلال أيام

أكد قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية الفريق الركن عبد الغني الأسدي الجمعة أن النصر النهائي على تنظيم #داعش في #الموصل سيعلن "في الأيام القليلة القادمة".

وقال الأسدي من داخل المدينة القديمة في #غرب_الموصل إن "المتبقي من عناصر داعش بين 200 إلى 300 مقاتل، غالبيتهم من الأجانب. في الأيام القليلة القادمة سنعلن النصر النهائي على داعش".

وكانت القوات العراقية أعلنت الخميس أنها استعادت جامع النوري الكبير في المدينة القديمة بغرب الموصل، الذي شهد الظهور العلني الوحيد لزعيم داعش أبو بكر البغدادي، في خطوة اعتبرتها بغداد إعلانا "بانتهاء دويلة الباطل الداعشية".، بحسب قول رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي.

وفي نفس السياق، أعلن متحدث باسم التحالف الدولي في بغداد الخميس أن استعادة مدينة الموصل من #داعش باتت على الأرجح مسألة "أيام". وقال الكولونيل الأميركي راين ديلون إن الإعلان الرسمي عن استعادة #الموصل ستقوم به الحكومة العراقية.

وحققت القوات العراقية فوزا معنويا على التنظيم باستعادة جامع الموصل الذي ألقى منه أبو بكر #البغدادي خطبته الشهيرة.

قناصة وانتحاريون

ورغم انهيار خطوط دفاع داعش إلا أن التنظيم لا يزال يقاوم بالمتفجرات والدروع البشرية، كما سخر بضع مئات من عناصره للقتال، وإنه يحتفظ بقناصة وانتحاريين في بعض الأزقة والمنازل بين منطقتي السرجخانة والميدان شلت تحركاتهم القوات العراقية.

وسيطرت قوات مكافحة الإرهاب على منطقة السرجخانة وأرسلت وحدات مقاتلة إلى سوق الشعائرين المجاور للقضاء على جيوب التنظيم وإنقاذ المدنيين وسط مقاومة عنيفة من المتطرفين لتأخير اقتحام ملاذهم الأخير في منطقة الميدان غرب الموصل.

وبالقرب من تلك المنطقة، أحرزت قوات الشرطة الاتحادية تقدما ضد المتطرفين وكبدتهم خسائر كبيرة حررت بعدها مئات العائلات المحاصرة.