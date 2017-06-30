العراق.. قتيل و5 جرحى بتظاهرات في النجف

لم تعد محافظة #النجف (186 كم جنوب غرب بغداد) واحدة من أكثر #المدن_العراقية أمناً واستقراراً على مدى سنوات، بعد أن شهدت في ساعة متأخرة من ليل الخميس 29 يونيو/حزيران، تظاهرات عارمة نتجت عن اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن أدت إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى وزعزعة استقرار مركز المحافظة.

بيان لشرطة المحافظة أكد أن التظاهرات انطلقت محتجةً على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي تحديداً دون أي موافقة أمنية، "وبالرغم من ذلك حاولت الأجهزة الأمنية توفير الحماية لها، إلا أن التظاهرة التي كانت في الشارع العام لحي #الشرطة على طريق أبوصخير قد تغيرت من مظاهرات سلمية إلى قطع الطرق وإشعال إطارات السيارات وإثارة مشاكل وإطلاق أعيرة نارية مفاجئة وكثيفة من أسطح بعض المنازل وأماكن أخرى ورمي الحجارة" .

وأضاف البيان أن الأعيرة النارية المجهولة أدت إلى مقتل مدني وجرح خمسة آخرين من قبل أشخاص مجهولين، وكانوا يطلقون النار من أسطح بعض البنايات والمنازل المحيطة بمكان التظاهرة.

شرطة المحافظة اعتقلت مجموعة من المتظاهرين، وفتحت تحقيق فوري لمعرفة المتسببين والمشتركين بالحادث ومعرفة البيوت التي انطلقت منها النيران.

مصدر من داخل المدينة تحدث عن أن التظاهرات كان يجرى العمل على تنظيمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ سبعة أيام، وأن الصرخيين (أتباع رجل الدين الشيعي محمد الصرخي) هم من أشرف عليها وشاركوا بها.