شاهد ما تبقى من جامع النوري ومنارته بعد استعادتهما

بعد أشهر على انطلاق معركة الموصل، تمكنت القوات العراقية، الخميس، وفي ذكرى إعلان #داعش خلافته المزعومة قبل 3 سنوات من السيطرة على #جامع_النوري في #الموصل القديمة وما تبقى من #منارة_الحدباء الأثرية التي فجرها التنظيم الإرهابي في 21 يونيو االماضي مع اقتراب القوات العراقية من محيط المسجد.

ونشر جهاز مكافحة الإرهاب، الخميس، على حسابه الرسمي على فيسبوك، فيديو يظهر أنقاض الجامع مع ما تبقى من منارته.

وبدا الدمار يحيط بموقع المسجد، وفي الأزقة الضيقة التي تميز المدينة القديمة، ما صعب مهمة القوات العراقية.

وكانت القوات العراقية أعلنت في وقت سابق، الخميس، أنها استعادت السيطرة على جامع النوري الكبير، الذي شهد الظهور العلني الوحيد لزعيم تنظيم داعش أبو بكر #البغدادي، في المدينة القديمة بغرب الموصل. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن "قوات مكافحة الإرهاب تسيطر على جامع النوري ومنارة الحدباء".

وبدأت القوات العراقية الأسبوع الماضي عملية اقتحام المدينة القديمة في غرب الموصل، وهي آخر حصن تبقى لداعش في ثاني أكبر مدن العراق، بعد عملية عسكرية دخلت شهرها التاسع.

"انتهاء دويلة الباطل الداعشية"

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، أن استعادة السيطرة على جامع النوري في المدينة القديمة بغرب الموصل إعلان "بانتهاء دويلة الباطل الداعشية".

وقال العبادي في بيان إن "تفجير الدواعش لجامع النوري ومنارة الحدباء وإعادته اليوم إلى حضن الوطن، إعلان بانتهاء دويلة الباطل الداعشية".

وأضاف "سنبقى نلاحق الدواعش بين قتل وأسر حتى آخر داعشي في العراق".