الموصل القديمة.. القوات العراقية تحرر حيين جديدين

أعلنت قيادة قوات عمليات الموصل، السبت، عن استعادة حي باب الحديد وسوق الأربعاء، فيما فرضت سيطرتها على الجسر الحديدي في المدينة القديمة للموصل.

وكان قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أعلن في وقت سابق أن قواته واصلت تقدمها من ثلاثة محاور جنوبي المنطقة القديمة في الساحل الأيمن للموصل، وفرضت سيطرتها على محطة وقود الجمهورية وجامع كعب بن مالك في باب جديد.

إلى ذلك، قال جودت إن وحدات الرد السريع بالشرطة الاتحادية حررت حي الشفاء شمال المدينة القديمة بالكامل ووصلت إلى ضفة نهر دجلة.

استعادة الحويجة وتلعفر

على صعيد متصل، كشف المتحدث الرسمي لجهاز مكافحة الإرهاب في #العراق ، صباح النعمان، الجمعة، أن جهاز مكافحة الإرهاب وضع خطة لاستعادة #الحويجة و #تلعفر، مؤكداً أنه في حال صدور الأوامر ستكون قوات مكافحة الإرهاب على أتم الاستعداد للمشاركة في أي عمليات ضد داعش.

وأضاف النعمان أن القوات العراقية ضيقت الخناق على تنظيم #داعش الذي بات محاصرا في ثلاث مناطق في الموصل.

وكشف أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب باتت على بعد 400 متر عن ضفة نهر #دجلة التي تعد آخر هدف في المحور الوسطي للمدينة القديمة.