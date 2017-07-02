الموصل.. آلاف المدنيين عالقون ويعانون الجوع والعطش

ما زال آلاف المدنيين عالقين في مناطق الاشتباكات في مدينة الموصل، ولم يسمح تنظيم #داعش لهم بالخروج صوب القوات العراقية ويعاني جميعهم من الجوع والعطش والإصابات المختلفة بحسب ما أفاد به المرصد العراقي لحقوق الإنسان.

وطالب المرصد الحكومة بالتحرك سريعاً لإنقاذ المدنيين المحاصرين وتحمل مسؤوليتها الكاملة في الحفاظ على سلامتهم ومنع استخدامهم دروعاً بشرية من قبل المتطرفين.

إلى ذلك، تواصل #القوات_العراقية تقدمها في الأزقة الضيقة وسط منطقة الموصل القديمة التي لا يزال ينتشر بها عناصر تنظيم داعش.

وأفادت مصادر ميدانية أن فرقة الرد السريع أنهت مهامها القتالية على الجبهات الشمالية للمنطقة القديمة، واستعادت السيطرة الكاملة على حي الشفاء والمستشفى الجمهوري ومستشفى ابن سينا والمجمع الطبي وكبدت التنظيم خسائر كبيرة.

وعلى الجبهات الجنوبية، أعلن قائد الحملة العسكرية في #الموصل، عبد الأمير يار الله، أن قطعات الشرطة الاتحادية فرضت سيطرتها على منطقتي باب جديد وسوق الأربعاء في الموصل القديمة بالإضافة إلى الجسر القديم بعد معارك شرسة.