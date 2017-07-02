عراقيون يستعدون للاحتفال بالانتصار بالموصل قرب المعارك

استعد عراقيون، اليوم الأحد، للاحتفال بانتصار متوقع على تنظيم داعش في الموصل على بعد مبان قليلة من المعارك الدائرة في الأحياء القليلة

المتبقية التي يتحصن فيها المتطرفون.

وعلقت القوات العراقية لافتات بيضاء والأعلام العراقية على أعمدة الإنارة والمباني المدمرة بما في ذلك المنارة الحدباء التي فجرها المتطرفون في يونيو/حزيران هي و #جامع_النوري_الكبير، فيما استمرت الضربات الجوية وإطلاق قذائف المورتر على مقربة من الموقع.

ومن على منبر مسجد النوري، أعلن زعيم تنظيم #داعش أبو بكر البغدادي دولة "الخلافة" قبل ثلاثة أعوام.

وذكر بيان حكومي أن السلطات تخطط لإقامة احتفالات في أنحاء البلاد لمدة أسبوع، ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء حيدر #العبادي الموصل لإعلان النصر منها رسميا.

وسيمثل سقوط الموصل النهاية الفعلية للنصف الواقع في العراق من "الخلافة" التي أعلنها التنظيم قبل ثلاث سنوات على أجزاء من #العراق وسوريا، لكن التنظيم لا يزال مسيطرا على أراض إلى الغرب والجنوب من المدينة يعيش فيها مئات الآلاف من المدنيين.

وقال بيان للجيش العراقي إن جنودا من وحدة مكافحة الإرهاب استعادوا منطقة مكاوي في مدينة الموصل القديمة اليوم على بعد مبان قليلة من الضفة الغربية لنهر دجلة. وسيمكن الوصول إلى #نهر_دجلة القوات العراقية من السيطرة على المدينة بأكملها، ومن المتوقع أن يتم بنهاية الأسبوع الجاري.