لأول مرة.. الجيش الأميركي يظهر دوره في الموصل

كشف #الجيش_الأميركي لأول مرة دوره في معركة #الموصل الذي يتمركز حول العمل على تفادي حوادث إطلاق النار الصديقة بين القوات العراقية فضلا عن دعمه المدفعي والجوي.

فضيق مساحة الاشتباكات في معركة استعادة آخر معاقل #داعش في #العراق دفع بالقوات الأميركية إلى العمل على تأمين عدم نشوب حوادث إطلاق نار صديقة في بيئة بات الأمر فيها مصدر قلق.



وقال الكولونيل بات ورك مستشار في الجيش الأميركي "معرفة تمركز الآخر كافة الوقت هي القاعدة الأولى للتأكد من أن القوة القاتلة موجهة نحو الهدف وليس إلى قوى صديقة، لذلك نساعدهم على معرفة تمركزهم والتغيير السريع الحاصل على أرض المعركة".

وتقوم القوات الأميركية بنشر معلومات استخباراتية على الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة #الإرهاب لمعرفة كل وحدة لتمركز الأخرى.

فضلا عن الدعم العسكري المباشر الذي يقدمه الأميركيون عبر القصف الجوي والمدفعي لضمان نهاية لمعركة استمرت لأكثر من 8 أشهر.

من جهتها تحاصر القوات العراقية ما تبقى من عناصر داعش في المدينة القديمة، وأعلنت سيطرتها على حي الشفاء ومنطقة النبي جرجيس وسوق الشعارين.