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حكومة كردستان العراق تستدعي قنصل إيران إثر قصف

المصدر: دبي - قناة العربية
رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني
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استدعت حكومة إقليم #كردستان_العراق، الثلاثاء، #القنصل_الإيراني لدى أربيل مرتضى عبادي، وسلّمته مذكرة احتجاج على أثر قصف قوات بلاده لمناطق حدودية في الإقليم.

ودعت حكومة الإقليم، #طهران للكف عن التعدي على المدنيين مستنكرة القصف على مناطقها الحدودية مع إيران.

وكانت المدفعية الإيرانية قصفت الاثنين على مدى ساعات، مناطق #جومان التابعة لمحافظة #السليمانية على حدودها موقعة إصابات في صفوف المدنيين، حسب وسائل إعلام محلية.

يذكر أن إيران غالباً ما تقصف هذه المناطق الحدودية بحجة استهداف مسلحين تابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني هناك.

كلمات دالّة

#كردستان العراق, #القنصل الإيراني, #طهران, #جومان, #السليمانية

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