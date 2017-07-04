حكومة كردستان العراق تستدعي قنصل إيران إثر قصف

استدعت حكومة إقليم #كردستان_العراق، الثلاثاء، #القنصل_الإيراني لدى أربيل مرتضى عبادي، وسلّمته مذكرة احتجاج على أثر قصف قوات بلاده لمناطق حدودية في الإقليم.

ودعت حكومة الإقليم، #طهران للكف عن التعدي على المدنيين مستنكرة القصف على مناطقها الحدودية مع إيران.

وكانت المدفعية الإيرانية قصفت الاثنين على مدى ساعات، مناطق #جومان التابعة لمحافظة #السليمانية على حدودها موقعة إصابات في صفوف المدنيين، حسب وسائل إعلام محلية.

يذكر أن إيران غالباً ما تقصف هذه المناطق الحدودية بحجة استهداف مسلحين تابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني هناك.