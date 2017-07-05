الحكومة العراقية تصوت على المجلس التنسيقي مع السعودية

أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقي حيدر #العبادي في بيان أن مجلس الوزراء صوّت الثلاثاء خلال جلسة له على تأسيس المجلس التنسيقي العراقي السعودي.

ويأتي تصويت المجلس بعد زيارة العبادي الأخيرة إلى #السعودية ولقائه #الملك_سلمان بن عبد العزيز و #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث اتفق الطرفان على إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين لدعم مشاريع الاقتصاد والصناعة والطاقة وإعادة الإعمار بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف.

يشار إلى أن العبادي زار السعودية في 19 يونيو ضمن ما وصف بزيارة مصالحة. وقال بيان صادر عن مكتبه في حينها إن زيارة العبادي تهدف إلى تعزيز المصالحة بين السعودية ذات الأغلبية السنية، والعراق الذي تقطنه أغلبية شيعية. وتسعى الزيارة أيضا إلى المساعدة في رأب انقسامات عميقة ومريرة بين الشيعة والسنة في العراق.