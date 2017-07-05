العبادي: قتال داعش خارج العراق غير دستوري

فيما تطارد القوات الأمنية العراقية آخر فلول #داعش في #الموصل، حذر رئيس الوزراء، حيدر #العبادي، من محاولات شق الصف الوطني، مؤكداً أن أي مطالبة لقتال داعش خارج الحدود العراقية غير دستورية.

وقال العبادي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي عقده ببغداد، الثلاثاء، إن القوات العراقية أحبطت مخططات داعش، محذراً من أن إثارة الخلافات في هذا الوقت لا تصب إلا في مصلحة التنظيم.

وأوضح العبادي أن جميع القرارات الميدانية عراقية خالصة، ووضعت حماية المدنيين في المقدمة. وأشار إلى أن البعض يحاول شراء تضحيات القوات الأمنية لأغراض سياسية وانتخابية

كما أعرب رئيس الوزراء العراقي عن أمله بإبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية، قائلاً إنه لا يريد الانجرار لحرب خارجية، أو الدخول في معارك بدول الجوار.

إلى ذلك، أوعز العبادي بتكثيف جهود إعمار واستقرار المناطق المستعادة، داعياً المجتمع الدولي إلى المشاركة في إعمار ما دمره داعش.