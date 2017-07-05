القضاء العراقي: 123 شخصاً انتحروا العام الماضي

أعلن القضاء العراقي الأربعاء أن "123 شخصاً انتحروا العام الماضي في 10 محافظات وسط وجنوب وشمالي البلاد".

وجاء في التقرير أن " #بغداد سجلت أعلى معدل لحالات الانتحار إذ بلغت 38 حالة انتحار، تلتها محافظة #كربلاء بـ23 حالة، ومحافظة ذي قار بـ22".

وأضاف التقرير أن "محافظة #الديوانية سجلت 15 حالة انتحار، ومحافظة بابل 12 حالة، وصلاح الدين 6 حالات، و #البصرة 3 حالات، وميسان حالتان، وواسط حالة واحدة، وكركوك حالة واحدة".

وقال رئيس محكمة استئناف كربلاء القاضي محمد عبد الحمزة، في سياق التقرير، إن "حوادث الانتحار في المحافظة تعود لأسباب اجتماعية، وأغلبها يقع ضمن المجتمعات الوافد إلى المحافظة بسبب الأوضاع السيئة التي يعيشونها من تخلف وفقر وجهل وبطالة، إضافة إلى الأعراف الاجتماعية الضاغطة من المجتمعات التي انحدروا منها سواء على الرجال أو النساء".

من جهته، اعتبر الباحث الاجتماعي أن ارتفاع نسبة الفقر هو الدافع الأبرز لحالات الانتحار في الوسط والجنوب "حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن نسبة الواقعين تحت خط الفقر في محافظة ذي قار 45% تلتها السماوة وبعدها البصرة ثم العمارة صعودا إلى بغداد".

من جهته، قال القاضي ناصر عمران عضو مجلس القضاء العراقي إن "هناك حالات ينص عليها قانون العقوبات العراقي حول #المحرضين على #الانتحار".

وأضاف عمران أن "المشرّع العراقي لم يعاقب على الانتحار ولا على الشروع فيه، بل عاقب على فعل الإسهام في الانتحار فجرّم من يحرض أو يساعد على الانتحار وذلك في المادة 408 من قانون العقوبات".