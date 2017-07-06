الأمم المتحدة: 20 ألف مدني عالقون في الموصل القديمة

أعلنت المنسقة الإنسانية لـ #الأمم_المتحدة في #العراق، الخميس، أن ما يصل إلى 20 ألف شخص ما زالوا محاصرين في المناطق التي يسيطر عليها #تنظيم_داعش في غرب #الموصل.

وقالت ليز غراندي لوكالة فرانس برس، إن "تقديرنا في المرحلة الحالية أنه في آخر جيوب المدينة القديمة، قد يوجد ما يقارب 15 ألف #مدني، واحتمال أن يكونوا 20 ألفا".

وأضافت أن "هؤلاء العالقون في تلك الجيوب، هم في حالة يرثى لها. نرى صوراً مزعجة جداً لأشخاص حرموا من الطعام لفترات طويلة، يبدون في حالة ضعف شديد".

وتابعت "هم في خطر كبير، كما أ، مقاتلي التنظيم الذين ما زالوا هناك يستهدفون المدنيين بشكل مباشر إذا حاولوا المغادرة".

ويبلغ عدد المدنيين الذين مازالوا نازحين حالياً جراء المعارك، نحو 700 ألف شخص، وفق غراندي.

وبدأت القوات العراقية هجومها على الموصل في 17 تشرين الأول/أكتوبر، فاستعادت الجانب الشرقي من المدينة في كانون الثاني/يناير، قبل أن تطلق بعد شهر هجومها على الجزء الغربي.

وأعلنت في 18 حزيران/يونيو بدء اقتحام المدينة القديمة، وباتت الآن في المراحل الأخيرة من الهجوم.