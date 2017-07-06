سلاح الجو الفرنسي شن 600 غارة خلال معركة الموصل

أعلن الجيش الفرنسي الأربعاء، ان مقاتلاته شنت 600 غارة خلال المعركة التي تخوضها #القوات_العراقية منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر لاستعادة مدينة #الموصل من تنظيم داعش الذي لم يعد يسيطر إلا على جزء بسيط من ثاني كبرى مدن #العراق.

وقال المتحدث باسم الجيوش الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر خلال مؤتمر صحافي إن المقاتلات الفرنسية شنت منذ بدء مشاركتها في عمليات #التحالف الدولي ضد #داعش في أيلول/سبتمبر 2014 ما مجموعه 1307 غارات جوية في سوريا والعراق.

وبحسب #البنتاغون فإن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شن أكثر من 22 ألفا و670 غارة في العراق و9675 غارة في #سوريا.

وأضاف ستيغر "في البدء كان هناك التحضير لمعركة الموصل لمواكبة قوات الأمن العراقية وتطويق المدينة بهدف قطع أي تعزيزات ممكنة من الخارج: 300 غارة فرنسية رافقت هذا النجاح الأول".

وأضاف "في مرحلة ثانية (...) شنت (القوات الفرنسية) 300 غارة جوية أخرى و1200 مهمة قصف مدفعي".

