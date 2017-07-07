تنظيم داعش يقتل صحافيين عراقيين اثنين جنوب الموصل

أقدم تنظيم داعش على قتل صحافيين عراقيين يعملان لقناة "هنا صلاح الدين" في قرية جنوب الموصل، وفق بيان للقناة الجمعة.

وتسلل عناصر من تنظيم داعش إلى قرية إمام غربي في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وسيطروا على أجزاء منها، حيث تخوض القوات الأمنية حالياً معارك لطردهم، بحسب ما أكد مسؤولون.

وقال مراسل العربية إن حرب هزاع الدليمي، المراسل في قناة هنا صلاح الدين، قتل والمصور في نفس المحطة، سؤدد الدوري. وأصيب المصور في إعلام محافظة صلاح الدين، علي جمال عكاب، بعد مهاجمتهم من قبل عناصر #داعش في قرية غرب القيارة جنوب #نينوى.

ولا يزال المراسل، مصطفى وحادي، محاصراً بنفس المكان، مع جثث القتيلين ويطالب القوات الأمنية بإنقاذه.

الصحافيون وبحسب وحادي كانوا يرافقون قوة من شرطة محافظة صلاح الدين، وتمت محاصرتهم بالقرية المذكورة والتي تسلل إليها داعش أمس الخميس.