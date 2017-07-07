عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم العراق

تنظيم داعش يقتل صحافيين عراقيين اثنين جنوب الموصل

المصدر: الموصل (العراق) - مراسل العربية، فرانس برس
صورة كل من سؤدد الدوري، على اليسار وحرب الدليمي، على اليمين ويرتدي قبعة
رابط مختصر

أقدم تنظيم داعش على قتل صحافيين عراقيين يعملان لقناة "هنا صلاح الدين" في قرية جنوب الموصل، وفق بيان للقناة الجمعة.

وتسلل عناصر من تنظيم داعش إلى قرية إمام غربي في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وسيطروا على أجزاء منها، حيث تخوض القوات الأمنية حالياً معارك لطردهم، بحسب ما أكد مسؤولون.

وقال مراسل العربية إن حرب هزاع الدليمي، المراسل في قناة هنا صلاح الدين، قتل والمصور في نفس المحطة، سؤدد الدوري. وأصيب المصور في إعلام محافظة صلاح الدين، علي جمال عكاب، بعد مهاجمتهم من قبل عناصر #داعش في قرية غرب القيارة جنوب #نينوى.

ولا يزال المراسل، مصطفى وحادي، محاصراً بنفس المكان، مع جثث القتيلين ويطالب القوات الأمنية بإنقاذه.

الصحافيون وبحسب وحادي كانوا يرافقون قوة من شرطة محافظة صلاح الدين، وتمت محاصرتهم بالقرية المذكورة والتي تسلل إليها داعش أمس الخميس.

كلمات دالّة

#داعش, #نينوى

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر