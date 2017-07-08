عناصر من تنظيم داعش يحاولون الفرار من الموصل القديمة

حاول مقاتلون من تنظيم داعش الفرار من آخر مواقعهم في المدينة القديمة بالموصل عبر نهر دجلة، غير أنهم قتلوا بيد #القوات _العراقية، وفق ما أكد مسؤول عسكري السبت.

وبعد نحو 9 أشهر من انطلاق أكبر عملية عسكرية يشهدها #العراق لاستعادة الموصل، بات تنظيم داعش محاصراً داخل مساحة صغيرة في المدينة القديمة، بعدما كان يسيطر على أراض واسعة منذ العام 2014.

وقال قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبدالغني الأسدي إن عدداً من مسلحي التنظيم حاولوا "العبور إلى الساحل الأيسر (شرق الموصل)، يعني إلى الضفة البعيدة"، مضيفاً أن عناصر قوة عراقية متمركزة هناك "أطلقوا النار عليهم وقتلوهم، وبقوا في المياه".

وأصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية بياناً قالت فيه إن "قطعات عمليات #نينوى تقتل 35 إرهابياً، وتلقي القبض على 6" آخرين حاولوا الفرار "أمام تقدم قطعاتنا" في الموصل القديمة.

ويقدر عدد مقاتلي تنظيم داعش الذين ما زالوا متواجدين في المدينة القديمة، ذات الأزقة الضيقة والمباني المتلاصقة، بالمئات.

ورغم انتشار هؤلاء في منطقة صغيرة نسبياً، فإن وجود مدنيين يجعل العملية العسكرية محفوفة بالمخاطر.

ومع أن خسارة الموصل ستشكل ضربة كبيرة للتنظيم، فإنها لن تمثل نهاية التهديد الذي يشكله، إذ يرجح أن يعود #المتطرفون وبشكل متزايد إلى تنفيذ تفجيرات وهجمات مفاجئة على غرار استراتيجيته التي اتبعها في السنوات الماضية.