الصدر يدعو لحصر السلاح بيد الدولة

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى #الصدر القوات المسلحة لمسك زمام الأمور وتأمين الحدود #العراقية وبشكل الخاص الغربية منها.

وطالب الصدر #العبادي بعدم السماح لأي قوة غير نظامية العبث بأمن المناطق المستعادة من تنظيم #داعش بمحاسبة المسؤولين عن سقوط المدينة بيد داعش، وحذر الصدر من محاولات سياسية تجير النصر لصالحها.

وكان العبادي أعلن أمس الانتصار في الموصل، ورفع العلم العراقي وسط حشد من القوات المسلحة في الموصل.

وقدم العبادي الشكر لكل الدول التي وقفت مع #العراق ضد الإرهاب.

ووصل العبادي إلى الموصل، أمس، لتهنئة قادة الجيش عقب نحو تسعة أشهر من المعارك الطاحنة في الموصل، المعقل الرئيسي للتنظيم في #العراق.

من جانبه، اعتبر #التحالف_الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، الاثنين، أن استعادة الموصل تشكل "ضربة حاسمة" ضد تنظيم داعش، غير أنها لا تعني انتهاء الحرب ضد المتطرفين.