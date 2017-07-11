العراق.. التحالف يحذر من "داعش جديد"

حذر التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، من ظهور #داعش جديد في #العراق إذا لم تغير الحكومة العراقية تعاملها مع المكون السني، معتبراً أن الحرب ضد التنظيم لم تنته بعد رغم إعلان النصر في #الموصل.

ودعا قائد قوات التحالف الدولي، الجنرال ستيفن تاوسند، الحكومة العراقية إلى فعل أشياء جديدة إذا أرادت منع ظهور "داعش" ثانية، مؤكداً على "ضرورة أن تتواصل الحكومة مع المكون السني وأن تتصالح معه".

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي، الأحد، تحقيق "النصر الكبير" في مدينة الموصل "المحررة"، بحسب مكتبه الإعلامي، بعد نحو 9 أشهر من انطلاق عملية استعادة ثاني أكبر مدن البلاد.

وأصدر المكتب بياناً يؤكد أن العبادي "وصل مدينة الموصل المحررة، وبارك للمقاتلين الأبطال والشعب العراقي بتحقيق النصر الكبير".

من جهتها، تبدأ دول التحالف لقاءاتها اليوم في واشنطن ولمدة ثلاثة أيام لبحث سبل ضمان الانتصارات الحربية على التنظيم.

كما تبحث الاجتماعات، بحسب الخارجية الأميركية، سبل تصعيد الحملة على "داعش" على مستويات مختلفة.