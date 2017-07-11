العراق.. ميليشيات حزب الله تختطف 15 مدنيا جديدا في بابل

اختطفت ميليشيات حزب الله العراقي 15 مدنياً من سكنة مشروع المسيب في محافظة #بابل.

يشار إلى أن المختطفين من أبناء عشيرة الجنابيين. وتأتي هذه العملية الجديدة للميليشيات بعد اختطافها 62 مدنياً قبل أيام من العشيرة نفسها.

من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية في #العراق من محافظة #الأنبار، في نيسان/أبريل الماضي، أن ميليشيات حزب الله العراقية أفرجت عن 20 مدنياً كانت اختطفتهم جنوب مدينة #الفلوجة.

وقد أبرم قادة محافظة الأنبار اتفاقاً أمنياً جديداً مع قادة الميليشيات، يقضي بعدم تخطي النقاط الأمنية لكلا الطرفين، وتعهدوا بعدم تكرار عمليات #الاختطاف تجاه أبنائهم لتجنب أي مواجهات محتملة.