سليماني: الجيش العراقي في طريقه ليصبح عقائدياً

اعتبر قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أن #الجيش_العراقي في طريقه لأن يصبح عقائدياً.

وأشار سليماني إلى أن #الحرس_الثوري عمل على مدار الساعة لتسليح الحشد الشعبي بعد تأسيسه.

وذكر سليماني على هامش مشاركته في تأبين أحد قتلى الحرس في #سوريا، أمس أن حزب الله اللبناني قدم خبراته للحشد، وخسر الكثير من قواته في سوريا والعراق، وفق ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية.

في سياق متصل، اعتبر نائب قائد "الحرس الثوري"، حسين سلامي، أن "أذرع المقاومة"، كما سماها، اكتملت في شرق البحر المتوسط، في معرض دفاعه عن دور "الحرس" في المنطقة.