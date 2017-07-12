أميركا ترغب في وجود عسكري بالعراق بعد الانتهاء من داعش

أعلن مسؤول عسكري أميركي رفيع الثلاثاء أن #الولايات_المتحدة وعدة دول متحالفة ترغب في الاحتفاظ بوجود عسكري في العراق بعد هزيمة تنظيم #داعش.

وقال قائد قوات التحالف الدولي اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند إن #الحكومة_العراقية أعربت عن اهتمامها ببقاء الولايات المتحدة وقوات التحالف في البلاد.

وأضاف في اتصال عبر الفيديو من بغداد أن "حكومتنا مهتمة بذلك أيضا، كما أعربت عدة حكومات في #التحالف عن اهتمامها بالانضمام إلى هذه الجهود". وأكد تاونسند أن النقاشات بلغت المراحل النهائية لاتخاذ القرار. وأضاف: "أتوقع أن يكون هناك وجود للتحالف هنا بعد هزيمة داعش".

وبعد انتهاء الرئيس السابق باراك أوباما من سحب القوات من #العراق عام 2011، سرعان ما أصاب الوهن قوات الأمن إبان ولاية رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي.

وعندما شن التنظيم المتطرف هجومه عام 2014، لم يتمكن الجيش من الدفاع، واستسلم العديد من الوحدات أو فرت وغالبا ما كانت تترك أسلحتها والياتها.

وقال تاونسند: "بإمكاننا جميعا النظر إلى الوراء إلى نهاية عام 2011 عندما غادرت القوات الأميركية وقوات التحالف العراق المرة الأخيرة ورأينا ما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية. لا أعتقد أننا نريد مشاهدة ذلك مرة أخرى".

وينتشر حاليا اكثر من 5000 جندي أميركي في العراق، ويعمل كثيرون منهم بصفة مستشارين للأجهزة الأمنية العراقية. وأوضح تاونسند أنه يتوقع أن يكون الوجود العسكرية أقل في المستقبل.

ترمب يهاتف العبادي

وفي سياق آخر، تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي مكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قدم خلالها الأخير تهنئته بتحرير مدينة الموصل، "وأعرب عن احترامه وتقديره لشجاعة القيادة والمقاتلين العراقيين"، مشيراً الى أن "قصص الانتصارات العظيمة للمعركة تتردد أصداؤها الآن في مدن العالم"، حسب بيان لمكتب العبادي.

من جهته، ثمّن العبادي "الدعم الدولي الذي قدم للعراق في مواجهة ارهاب داعش وأكد على أهمية تحشيد كل العوامل للإسراع باكمال تحرير باقي الأراضي العراقية وإنهاء وجود التنظيم المتطرف"، مشيراً إلى أن "العراقيين قدموا تضحيات كبيرة لتحرير بلدهم من قبضة الارهاب وإنهم هم من يحكمون أنفسهم ولن يسمحوا لأية جهة أن تتجاوز على سيادتهم وبلدهم وثرواتهم".