التحالف الدولي: تقرير العفو الدولية عن الموصل غير مسؤول

وصف التحالف الدولي تقرير منظمة العفو الدولية، الذي اتهم قوات التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، بانتهاك القانون الدولي خلال الحرب ضد تنظيم #داعش في #الموصل بغير المسؤول.

واعتبر المتحدث باسم التحالف أن الحرب ليست ممتعة، وتعرض حياة المدنيين والجنود على حد سواء للخطر.

وكان تقرير منظمة العفو قد ذكر أن المدنيين العراقيين تعرضوا لهجمات غير مبررة من جانب قوات التحالف والقوات العراقية، مشيراً إلى أن القتال أدى إلى كارثة مدنية.

كما لفتت المنظمة إلى أن مسلحين من "داعش" نفذوا عمليات قتل جماعية واستخدموا المدنيين كدروع بشرية، موضحة أن خمسة آلاف و800 مدني تقريباً قتلوا في المعارك.