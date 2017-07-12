القوات الأمنية والعشائر تفشل هجوماً لداعش على الحضر

أعلنت مصادر أمنية وأخرى من قوات البيشمركة الكردية أن مجاميع من تنظيم #داعش شنوا هجمات متفرقة على مناطق تابعة لمدينة #الموصل، حيث قالت المصادر الأمنية إن قواتها والعشائر صدت هجمات للتنظيم على قضاء #الحضر بعد أن دمرت طائرات الجيش سيارات "داعش" المفخخة، وبعدها قتلت القوات العراقية المهاجمين ودمرت أسلحتهم.

كما سيطرت ميليشيات الحشد الشعبي على معمل للأسلحة والمتفجرات بمحيط قضاء الحضر.

أما قوات البيشمركة فقالت إن مقاتليها أحبطوا هجمات للتنظيم على قرية تابعة لناحية ربيعة قُتل خلالها مسلحون من "داعش"، من ضمنهم انتحاريون يرتدون أحزمة ناسفة.

وجاءت هجمات التنظيم، بحسب المصادر، من مناطق محيطة بقضاء تلعفر أراد "داعش" من خلالها إعادة السيطرة على مناطق قرب الموصل.