بالفيديو.. عناصر "داعش" يسلمون أنفسهم للجيش العراقي

أظهر تسجيل مصور اللحظات الأخيرة في معركة #الموصل القديمة، حيث بدأ عناصر تنظيم #داعش بالاستسلام للقوات العراقية وتسليم أسلحتهم.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، #حيدر_العبادي، الأحد، تحقيق "النصر الكبير" في مدينة الموصل "المحررة"، بحسب مكتبه الإعلامي، بعد نحو 9 أشهر من انطلاق عملية استعادة ثاني أكبر مدن البلاد.

وأصدر المكتب بياناً يؤكد أن العبادي "وصل مدينة الموصل المحررة، وبارك للمقاتلين الأبطال والشعب العراقي بتحقيق النصر الكبير".

وبدأت #القوات_العراقية هجومها لاستعادة ثاني أكبر مدن #العراق في 17 تشرين الأول/أكتوبر. ويشكل هذا الإعلان الهزيمة الأكبر لـ"داعش" منذ سيطرته على الموصل قبل ثلاث سنوات.