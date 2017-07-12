بعد خسارته الموصل.. داعش يحكم قبضته على "الإمام غربي"

قال ضابط بالجيش العراقي وسكان في قرية تقع جنوبي #الموصل إن تنظيم داعش سيطر على معظم أنحاء القرية رغم فقدانه السيطرة على معقله بالمدينة وذلك باستخدام أساليب حرب العصابات.

وأكد الضابط في #الجيش_العراقي لوكالة "رويترز" أن المتطرفين المدججين بالأسلحة الآلية وقذائف المورتر يسيطرون الآن على أكثر من 75% من #قرية_الإمام_غربي التي تقع على الضفة الغربية لنهر #دجلة على بعد نحو 70 كيلومترا جنوبي الموصل وإن من المتوقع وصول تعزيزات إلى المنطقة.

وشن #داعش هجومه على الإمام غربي الأسبوع الماضي. وبعد طرده من الموصل ستنحصر هيمنة داعش على مناطق ريفية وصحراوية بالأساس غربي وجنوبي المدينة.